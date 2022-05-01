Донецк, 1 мая, 2022, 20:24 — ИА Регнум. Населенный пункт Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 1 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

U.S. Army Europe Images ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 18:50 — населенный пункт Авдеевка — населенный пункт Ясиноватая: выпущено пять ракет из БМ-21 «Град», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 1 мая в Народной милиции ДНР сообщили, что силы республики с начала текущих суток уничтожили более 20 украинских националистов.