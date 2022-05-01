Бордо, Франция, 1 мая, 2022, 20:06 — ИА Регнум. 1 мая футбольный клуб «Бордо» в матче 35-го тура чемпионата Франции по футболу потерпел минимальное поражение от «Ниццы» со счетом 0:1. Единственный мяч на 74-й минуте встречи забил 30-летний алжирский нападающий Анди Делор.

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Европы УЕФА Зенит (Россия) – Бордо (Франция)

Статистика матча («Бордо»/ «Ницца»)

Удары 3/12

Удары в створ 1/3

Владение 42%/58%

Угловые 1/5

Нарушения 8/11

Составы команд:

«Бордо»: Бенуа Костиль, Анел Ахмедходжич, Марсело, Жозуа Гилавоги, Жан Онана, Гидеон Менса, Ясин Адли, Явайро Дилросун (Секу Мара, 73’), Том Лаку (Джимми Бриан, 79’), Мбай Ньянг (Реми Уден, 72’), Хван Ый Джо (Тиболт Клидже, 88’).

«Ницца»: Вальтер Бенитес, Данте, Флавиус Данилюк (Жордан Лотомба, 86’), Жан-Клер Тодибо, Мелвин Бар, Пабло Росарио (Марио Лемина, 73’), Кефрен Тюрам, Хишам Будауи (Биллал Брахими, 64’), Джастин Клюйверт (Келвин Стингс, 73’), Анди Делор, Каспер Долберг (Амин Гуири, 63’).

«Ницца», одержав восемнадцатую победу и набрав 60 очков, поднялась на пятую строчку в турнирной таблице Лиги 1. «Бордо» с 27-ю очками остался на предпоследнем месте в зоне вылета.