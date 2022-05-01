Белгород, , 20:14 — REGNUM Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 1 мая сообщил в своём Telegram-канале, что пожар, произошедший на одном из объектов Министерства обороны России, локализован.

Тушение пожара 61.mchs.gov.ru

По словам Гладкова, имеется один пострадавший, получивший лёгкие ранения. Семь домов получили повреждения различной степени.

В самое ближайшее время власти займутся их восстановлением, отметил он.

2 мая губернатор Белгородской области выедет с рабочей группой на место пожара для оценки ущерба, проведения соответствующих замеров и начала восстановительных работ.