Белгород, 1 мая 2022, 20:14 — REGNUM Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 1 мая сообщил в своём Telegram-канале, что пожар, произошедший на одном из объектов Министерства обороны России, локализован.

Тушение пожара
Тушение пожара
61.mchs.gov.ru

По словам Гладкова, имеется один пострадавший, получивший лёгкие ранения. Семь домов получили повреждения различной степени.

В самое ближайшее время власти займутся их восстановлением, отметил он.

2 мая губернатор Белгородской области выедет с рабочей группой на место пожара для оценки ущерба, проведения соответствующих замеров и начала восстановительных работ.