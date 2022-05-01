Белгород, 1 мая, 2022, 20:14 — ИА Регнум. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 1 мая сообщил в своём Telegram-канале, что пожар, произошедший на одном из объектов Министерства обороны России, локализован.

61.mchs.gov.ru Тушение пожара

По словам Гладкова, имеется один пострадавший, получивший лёгкие ранения. Семь домов получили повреждения различной степени.

В самое ближайшее время власти займутся их восстановлением, отметил он.

2 мая губернатор Белгородской области выедет с рабочей группой на место пожара для оценки ущерба, проведения соответствующих замеров и начала восстановительных работ.