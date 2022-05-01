Москва, , 20:07 — REGNUM В рамках расследования уголовных дел о жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов Следственный комитет России установил причастность шести украинских командиров еще к ряду аналогичных преступлений, совершенных с 30 апреля по 1 мая на территории Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

В отношении украинских силовиков возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст.356 УК РФ, предусматривающей ответственность за указанные противоправные деяния.

По данным следствия, командир 56 отдельной мотопехотной бригады ВСУ полковник Игорь Иванов, его заместитель подполковник Дмитрий Герасименко, а также командир второго парашютно-десантного батальона 25 отдельной парашютно-десантной бригады ВСУ подполковник Виталий Сущенко отдали своим подчиненным преступные приказы об артиллерийских обстрелах Петровского и Киевского районов Донецка. В результате обстрелов шесть мирных жителей получили ранения, один человек погиб, более 20 домов частично разрушены, также повреждены здания школы и детского сада.

Отмечается, что командир 24 отдельной механизированной бригады ВСУ полковник Сергей Поступальский, начальник штаба — первый заместитель командира 24 отдельной механизированной бригады Роман Мамавко и первый заместитель командира самоходного артиллерийского дивизиона бригадной артиллерийской группы 24 отдельной механизированной бригады ВСУ лейтенант Николай Янчий руководили обстрелами городов Золотое-5, Первомайск, Попасная, Стаханов и Ирмино, а также населенного пункта Орехово в ЛНР. В результате их преступных действий один мирный житель погиб, трое ранены, повреждено более 20 жилых домов, газопровод и другие объекты инфраструктуры.

Кроме того, следствием зафиксированы следы многочисленных обстрелов украинскими силовиками Макеевки, Иловайска, Снежного, Дебальцево, пгт. Еленовка, с. Ольгинка. Удары украинских националистов повлекли значительные разрушения жилых домов, объектов гражданской инфраструктуры, здания колледжа, детского сада и средней школы. Четверо мирных жителей были ранены.

СК России устанавливает подразделения украинских вооруженных формирований и конкретных лиц из их состава, причастных к этим преступлениям.