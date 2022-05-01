Гранада, Испания, , 19:24 — REGNUM Сегодня, 1 мая, в Гранаде на стадионе «Лос-Карменес» футбольный клуб «Гранада» в матче 34-го тура испанской Примеры 2021/22 сыграл вничью с «Сельтой» из Виго. Основное время встречи завершилось со счетом 1:1.

Первый мяч на 72-й минуте встречи в свои ворота забил 30-летний полузащитник «Гранады» Антонио Пуэртас. Через четырнадцать минут Луис Милла восстановил равновесие в счете после передачи Дарвина Мачиса.

Составы команд:

«Гранада»: Машимиану, Эскудеро, Бараона, Пуэртас (Ариас, 82’), Барсия (Молина, 76’), Милла, Петрович, Узуни (Гоналон, 76’), Кольядо, Суарес (Арезо, 82’), Монторо (Мачис, 63’).

«Сельта»: Дитуро, Араухо (Домингес, 77’), Аиду, Галан, Васкес, Бельтран (Суарес, 56’), Серви (Нолито, 55’), Тапиа, Мендес, Аспас (Гальярдо, 89’), Мина (Вейга, 77’).

«Сельта», набрав 40 очков, временно обошла «Райо Вальекано» и поднялась на одиннадцатую строчку в турнирной таблице Примеры. «Гранада» с 31-м очком осталась в зоне вылета.