Донецк, 1 мая, 2022, 19:10 — ИА Регнум. Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала текущих суток выпустили более 100 снарядов и мин по территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 1 мая сообщает Народная милиция ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«С начала текущих суток противник (ВСУ) выпустил более 100 снарядов и мин из 122-мм реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», 122-мм ствольной артиллерии и 120-мм миномётов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего районы шести населённых пунктов республики попали под обстрелы со стороны ВСУ.

Как передавало ИА REGNUM, 1 мая представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что украинские силовики обстреляли населенный пункт Еленовка.