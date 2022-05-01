Эмполи, Италия, 1 мая, 2022, 18:35 — ИА Регнум. 1 мая в Эмполи на стадионе «Карло Кастеллани» футбольный клуб «Эмполи» потерпел поражение от «Торино» со счетом 1:3. При этом последние минуты хозяева доигрывали вдевятером.

Toro.it «Торино» и «Сассуоло»

Единственный мяч «Эмполи» на 56-й минуте встречи забил 24-летний атакующий полузащитник сборной Польши Шимон Журковский после передачи Валерио Верре. Все три гола туринской команды забил итальянский центрфорвард Андреа Белотти (78’ пенальти, 87’ пенальти, 90+6’ Йосип Брекало).

Две красные карточки получили футболисты «Эмполи» Валерио Верре и Петар Стоянович.

Составы команд:

«Эмполи»: Гульельмо Викарио, Петар Стоянович, Маттиа Вити, Себастьяно Луперто, Фабиано Паризи, Валерио Верре, Лиам Хендерсон (Лео Штулац, 79’), Кристьян Асллани, Шимон Журковский (Андреа ла Мантиа, 89’), Федерико Ди Франческо (Марко Бенасси, 65’), Андреа Пинамонти.

«Торино»: Этрит Бериша, Рикардо Родригес, Коффи Джиджи, Алессандро Буонджорно, Томмазо Побега, Саша Лукич (Самуэле Риччи, 70’), Йосип Брекало, Уилфрид Синго (Демба Сек, 70’), Деннис Прат, Мергим Войвода (Кристиан Ансальди, 46’), Пьетро Пеллегри (Андреа Белотти, 71’).