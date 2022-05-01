Милан, Италия, , 18:02 — REGNUM Сегодня, 1 мая, в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца» футбольный клуб «Милан» одержал минимальную победу над «Фиорентиной». Основное время матча 35-го тура чемпионата Италии завершилось со счетом 1:0.

ФК Милан (сс) Maarten Van Damme

Единственный мяч на 82-й минуте встречи забил 22-летний фланговый нападающий сборной Португалии Рафаэл Леау. Желтые карточки получили Юсеф Малех, Лоренцо Венути, Лукас Мартинес и Исмаэль Беннасер.

Составы команд:

«Милан»: Меньян, Калабрия, Калюлю, Томори, Эрнандес, Тонали, Кессье (Беннасер, 79’), Диас (Крунич, 56’), Леау, Мессиас (Ребич, 56’), Жиру (Ибрагимович, 67’).

«Фиорентина»: Терраччано, Бираги, Миленкович, Венути (Мартинес, 46’), Жулио, Малех (Бонавентура, 59’), Дункан (Торрейра, 67’), Амрабат, Сапонара (Соттил, 81’), Кабрал, Гонсалес (Иконе, 67’).

Статистика матча («Милан»/ «Фиорентина»)

Удары 13/8

Удары в створ 2/2

Владение 48%/52%

Угловые 2/2

Нарушения 17/17

«Милан», одержав 23-ю победу в сезоне и набрав 72 очка, укрепился на первой позиции в турнирной таблице чемпионата Италии. «Фиорентина» с 56-ю очками осталась на седьмой строчке.