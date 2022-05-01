Лондон, , 17:42 — REGNUM Сегодня, 1 мая, в Лондоне на «Олимпийском стадионе» «Вест Хэм Юнайтед» в матче 35-го тура Английской Премьер-лиги сезона 2021/22 примет лондонский «Арсенал». Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени.

ФК «Арсенал»

Стартовые составы команд:

«Вест Хэм Юнайтед»: Лукаш Фабьянский, Аарон Крессуэлл, Курт Зума, Владимир Цоуфал, Райан Фредерикс, Марк Нобл, Деклан Райс, Пабло Форналс, Мануэль Лансини, Джаррод Боуэн, Саид Бенрахма.

«Арсенал»: Эрон Рэмздейл, Габриэл, Роб Холдинг, Такэхиро Томиясу, Нуну Тавареш, Букайо Сака, Мартин Эдегор, Мохаммед эль-Ненни, Гранит Джака, Эдуард Нкетиа, Габриэл Мартинелли.

На данный момент «Арсенал» с девятнадцатью победами и 60-ю набранными очками занимает пятое место в турнирной таблиц АПЛ. «Вест Хэм», набрав 52 очка, располагается двумя позициями ниже.