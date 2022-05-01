Москва, 1 мая 2022, 17:38 — REGNUM В ближайшем будущем мир может разделиться на два враждующих экономических блока. Об этом заявил журналист The Telegraph Лиам Халлиган.
Он считает, что новый виток противостояния между Москвой и Вашингтоном способен расколоть планету на два соперничающих лагеря и покончить с эпохой глобализации.
При этом, по словам Халлигана, США, Евросоюз и Великобритания не считают Россию дружественной страной, но, например, Индонезия, Китай и Индия сохраняют тёплые отношения с РФ.