Москва, , 17:38 — REGNUM В ближайшем будущем мир может разделиться на два враждующих экономических блока. Об этом заявил журналист The Telegraph Лиам Халлиган.

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Он считает, что новый виток противостояния между Москвой и Вашингтоном способен расколоть планету на два соперничающих лагеря и покончить с эпохой глобализации.

При этом, по словам Халлигана, США, Евросоюз и Великобритания не считают Россию дружественной страной, но, например, Индонезия, Китай и Индия сохраняют тёплые отношения с РФ.