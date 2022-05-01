Ханой, 1 мая, 2022, 17:33 — ИА Регнум. Президент Вьетнама Нгуен Суан Фук и премьер-министр Японии Фумио Кисида провели встречу во вьетнамской столице, сообщает 1 мая правительственный сайт vpctn. gov. vn.

vpctn.gov.vn Фумио Кисида и Нгуен Суан Фук

Оба лидера выразили свое удовлетворение обширными вьетнамско-японскими связями и совместными мероприятиями. Было подчёркнуто, что Япония является ведущим партнёром Вьетнама в сфере торговли и инвестиций.

Нгуен Сун Фук и Кисида договорились тесно координировать свои действия на международной арене и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, обмениваться мнениями по международным вопросам и областям, представляющим взаимный интерес, заниматься проблемами региональной безопасности и укреплять региональные связи.

Президент Вьетнама пригласил посетить японскую императорскую семью с официальным визитом Ханой.