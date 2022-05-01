Екатеринбург, , 16:51 — REGNUM В центре Екатеринбурга 1 мая состоялась многотысячная демонстрация. Её участники прошли по проспекту Ленина дошли до площади 1905 года, где прошёл митинг.

1 МАЯ. Плакат Советской эпохи

Проход празднично украшенной колонны сопровождал военный духовой оркестр. Музыканты играли любимые мелодии и бодрые марши.

Возглавили колонну губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев, спикер Заксобрания Людмила Бабушкина, глава города Алексей Орлов и другие.

Митинг открыл глава областной Федерации профсоюзов Андрей Ветлужских. Он поприветствовал собравшихся и рассказал, что всего в России в шествиях к Первомаю участвуют почти 2 млн человек.