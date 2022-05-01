Турин, Италия, , 16:47 — REGNUM 1 мая в Турине на стадионе «Ювентус Стэдиум» футбольный клуб «Ювентус» в матче 35-го тура итальянской Серии А 2021/22 одержал минимальную победу над «Венецией». Основное время встречи завершилось со счетом 2:1.

Леонардо Бонуччи juventus.sportland24.ru

Забитыми мячами в составе «старой синьоры» отметился 35-летний центральный защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи, а результативными передачами отметились Маттейс де Лигт и Данило. Единственный гол гостей на 71-й минуте встречи забил Маттиа Араму после передачи Дора Переца.

Желтые карточки получили Денис Закариа, Лука Пеллегрини, Софьян Кьюин, Маттиа Араму, Алекс Сандро и Ридгесиано Хапс.

Составы команд:

«Ювентус»: Войцех Щенсный, Маттейс де Лигт, Леонардо Бонуччи, Данило, Лука Пеллегрини (Алекс Сандро, 58’), Адриен Рабьо, Денис Закариа, Федерико Бернардески (Пауло Дибала, 58’), Фабио Миретти (Артур, 79’), Душан Влахович (Джорджо Кьеллини, 79’), Альваро Мората (Мойзе Кин, 69’).

«Венеция»: Ники Маенпяя, Маттиа Кальдара, Пьетро Чеккарони, Алеш Матею (Дэвид Окерек, 86’), Итан Ампаду, Ридгесиано Хапс (Максимилиан Улльманн, 86’), Антонио Джуниор Вакка (Лука Фьодилино, 37’), Микаэль Кюизанс (Софьян Кьюин, 46’), Домен Чернигой (Дой Перец, 64’), Маттиа Араму, Томас Генри.