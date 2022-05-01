Донецк, , 16:41 — REGNUM Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли населенный пункт Еленовка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 1 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16:07 — населенный пункт Новомихайловка — населенный пункт Еленовка: выпущено четыре снаряда калибром 122 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 1 мая штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны ВСУ пострадал мужчина.