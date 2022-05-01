Берлин, 1 мая, 2022, 16:40 — ИА Регнум. Германия поможет странам, которые будут испытывать проблемы голода из-за продовольственного кризиса. Об этом заявил немецкий канцлер Олаф Шольц.

Steffen Prößdorf Олаф Шольц

«Мы должны беспокоиться о том, что будут те, кто станет голодать, что есть страны, которые более не могут позволить себе купить зерно для своего населения», — сказал он во время своего выступления в Дюссельдорфе. Его слова приводит агентство dpa.

Шольц подчеркнул, что Германия не бросит эти страны.