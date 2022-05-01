Москва, 1 мая, 2022, 15:28 — ИА Регнум. Закон, который запрещает иностранным инвесторам принимать участие в осуществлении регулярных перевозок на основе государственно-частного и муниципально-частного партнерства, подписал президент России Владимир Путин. Документ 1 мая обнародован на официальном портале правовой информации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Если концессионное соглашение заключается в отношении объектов транспортной инфраструктуры и технологически связанных с ними транспортных средств, обеспечивающих перевозку пассажиров транспортом общего пользования (за исключением метрополитена), то концессионером по такому концессионному соглашению не могут являться иностранные инвесторы», — говорится в опубликованном документе.

Кроме того, уточняется, что также действие нового закона распространяется на российские юридические лица, решения которых прямо или косвенно могут определять иностранные физические лица, иностранные юридические лица, иностранные государства, их органы, иные иностранные инвесторы, за исключением случаев, которые определены федеральным законом или решением президента России.

При этом исключением станут страны — члены Евразийского экономического союза. Также закон исключает из объектов концессионного соглашения метрополитен и расширяет действие механизма на все другие виды общественного транспорта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону на время майских праздников изменится схема работы пассажирского транспорта.