Киров, 1 мая, 2022, 14:46 — ИА Регнум. В Кирове прошла первомайская акция профсоюзов «Za Мир! Za Труд! Za Май!». В мероприятии приняли участие более 1000 человек, сообщает пресс-центр правительства Кировской области.

Kirovreg.ru 1 мая в Кирове прошла первомайская акция профсоюзов «Za Мир! Za Труд! Za Май!»

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В мероприятии приняли участие представители исполнительной и законодательной власти региона, профсоюзные организации, работодатели и работники кировских предприятий, ветераны и молодежь. Правительство Кировской области представлял заместитель председателя правительства региона Андрей Лучинин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 мая в торжественных мероприятиях Мордовии, организованных Федерацией профсоюзов республики, участвовало около 5 тыс. человек.

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