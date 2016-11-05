День Весны и Труда, или Первомай отмечают в России ежегодно 1 мая.

В этом году праздничные мероприятия в регионах пройдут в условиях существенного ослабления коронавирусных ограничений. Например, в 2020 году Первомай в России праздновали онлайн – действовал режим самоизоляции, граждан просили остаться дома.

В 2021 году День Весны и Труда также прошёл в условиях действия режима ограничений. Не будет традиционной демонстрации на Красной площади в Москве и в 2022 году. Однако в столице России и в регионах запланировано множество мероприятий в честь Первомая – концерты, патриотические фестивали, викторины, игры, ярмарки, конкурсы и так далее.

Подробности о праздновании 1 Мая в России в 2022 году — в трансляции ИА REGNUM.