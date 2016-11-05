29 Апреля
 
8:00

На майские праздники парковки в Москве будут бесплатными

В Москве в период майских праздников парковки станут бесплатными. Соответствующее постановление подписал мэр Сергей Собянин, сообщается на портале столичного правительства.

7:56

Якутск готовят к Первомаю

В столице Якутии перед первомайской демонстрацией провели уборку. В этом году шествие трудовых коллективов будет проходить не по проспекту Ленина, а по улице Кирова.

7:54

В майские праздники в Подмосковье ограничат продажу алкоголя

В Подмосковье в период майских праздников (30 апреля — 3 мая и 7–10 мая) ограничат продажу алкоголя, сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

7:53

На Кубани к патрулированию на майские праздники привлекут казаков

Безопасность жителей и гостей Краснодарского края на майские праздники будут обеспечивать около 18 тысяч сотрудников правоохранительных органов и казаков.