Берлин, 1 мая, 2022, 14:34 — ИА Регнум. Против поспешности в принятии решений об отправке тяжелых видов вооружений киевскому режиму высказался канцлер Германии Олаф Шольц, слова которого 1 мая приводят европейские СМИ.

(сс) Michael Lucan Олаф Шольц

«Я принимаю решения быстро и в координации с нашими партнерами. Считаю, что чрезмерно поспешные и нескоординированные инициативы не были бы правильными», — сказал он.

Также отмечается, что это заявление сделано на фоне того, когда партнеры Шольца по правящей в ФРГ коалиции считают, что Берлин должен поставлять Киеву большее количество тяжелых вооружений. В то же время, указывается, что часть однопартийцев нынешнего немецкого канцлера уверена, что в этом вопросе нужно проявлять осторожность, так как это может привести к эскалации напряженности с Россией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что свои подписи под размещённой на портале Change.org петицией к канцлеру Германии Олафу Шольцу с призывом не поставлять киевскому режиму тяжёлое оружие по состоянию на 1 мая поставили подписи свыше 100 тысяч человек.