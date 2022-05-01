Мариуполь, ДНР, , 14:13 — REGNUM На территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе, где заблокированы остатки украинских нацистов в городе, и расположенных рядом с ним территориях могут находиться еще около 300 мирных жителей. Об этом 1 мая рассказал один из вышедших с прилегающих к заводу территорий мирных жителей.

Завод «Азовсталь» в Мариуполе Prompolit.info

«Человек 300. Может, чуть больше, я так думаю», — приводит его слова РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее одна из жительниц Мариуполя, находившаяся в бомбоубежище и вышедшая из находящихся рядом с комбинатом кварталов рассказала, что киевские боевики запугивали мирных жителей для того, чтобы они не выходили с территории завода «Азовсталь» и расположенных рядом с ним домов.