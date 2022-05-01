Ростов-на-Дону, , 14:11 — REGNUM Россия через испытания станет только сильнее. Об этом, поздравляя земляков с Днём Весны и Труда, написал в своём телеграм-канале председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко («Единая Россия»). Спикер донского парламента поприветствовал участников первомайского митинга «Zа мир! Zа Труд! Zа Май!».

Первомай в Ростове-на-Дону телеграм-канал председателя ЗС Ростовской области Александра Ищенко

«Сегодня день, когда мы чествуем людей труда — тех, кто создаёт национальное богатство нашей страны. Сегодня труд рабочих, инженеров, врачей, учителей, а фактически представителей любых профессий вдвойне важен для нашей Родины. Нам всем вместе предстоит справиться с новыми вызовами, стоящими перед нашей страной и всем обществом», — отметил он.

По словам Ищенко, сегодня необходимо по-новому смотреть на экономическую политику.

«Сегодняшний праздник мы встречаем в исторический момент, когда люди сплачиваются, чтобы выразить солидарность с Родиной, с президентом страны, с нашими ребятами, выполняющими задачи в специальной военной операции. Сломить Россию невозможно! Через испытания мы станем только сильнее!» — уверен спикер донского парламента.