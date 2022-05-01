Берлин, 1 мая, 2022, 13:58 — ИА Регнум. Свои подписи под размещённой на портале Change.org петицией к канцлеру Германии Олафу Шольцу с призывом не поставлять киевскому режиму тяжёлое оружие по состоянию на 1 мая поставили подписи свыше 100 тысяч человек.

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На данный момент указанная петиция собрала 108 640 подписей, при этом днем ранее к ней присоединилось свыше 500 тыс. человек.

«Мы приветствуем, что вы до сих пор так тщательно обдумывали риски: риск распространения войны внутри Украины; риск экспансии по Европе; да, риск третьей мировой войны. Поэтому мы надеемся, что вы вспомните свою первоначальную позицию и больше не будете поставлять тяжелое вооружение Украине ни прямо, ни косвенно», — говорится в тексте петиции.

Кроме того, в ней содержится призыв к канцлеру ФРГ сделать все возможное для того, чтобы прекращение огня было достигнутом в самом ближайшем времени.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что для того, чтобы жители освобожденных населенных пунктов поскорее вернулись к нормальной жизни, в Донецкую народную республику прибыл Тульский спасательный центр МЧС России в количестве 100 человек личного состава и 35 единиц техники.