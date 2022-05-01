Нью-Йорк, США, 1 мая, 2022, 13:18 — ИА Регнум. Американская актриса Кэти Холмс состоит в отношениях с музыкантом Бобби Вутеном III. Об этом 1 мая пишет Peopletalk.

Цитата из х/ф «Секрет». Реж. Энди Теннант. 2020. США Кэти Холмс

Холмс и Вутен появились в Центральном парке в Нью-Йорке (США) — пара целовалась и держалась за руки во время прогулки. Как отмечает издание, музыкант младше актрисы на 10 лет.

ИА REGNUM напоминает, что Кэти Холмс была замужем за актёром Томом Крузом — они прожили в браке шесть лет. У артистов есть общая дочь.