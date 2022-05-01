Берлин, 1 мая, 2022, 13:15 — ИА Регнум. По словам министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, санкции против России могут быть сняты только в случае, если российские войска будут выведены с территории Украины. Она заявила об этом 1 мая в интервью газете Bild am Sonntag.

(сс) Sandro Halank, Wikimedia Commons Анналена Бербок

Как считает Бербок, мир на условиях российской стороны якобы не даст странам Европы желаемой безопасности, а перемирие на Украине может оказаться только первым шагом.

«Для нас ясно одно: отмена санкций произойдет только в том случае, если Россия выведет свои войска», — сказала она.

Кроме того, глава МИД ФРГ добавила, что, по ее мнению, Евросоюз не будет строить отношения с РФ на прежних условиях и отметила, что Брюссель, как она считает, «никогда больше не сможет положиться на обещания» российской стороны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что России есть, чем ответить на заморозку активов и конфискацию бизнеса.