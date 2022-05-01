Донецк, 1 мая, 2022, 12:38 — ИА Регнум. О ситуации на линии фронта в Донбассе, где проходит совместная с Вооруженными силами РФ часть спецоперации по освобождению от киевских боевиков, рассказал 1 мая первый заместитель министра информации Донецкой Народной Республики (ДНР) Даниил Безсонов.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

«Фронт продолжает бурлить. Да, именно бурлить. Местами идёт продвижение, локальные прорывы вражеской обороны, но в целом идёт перемалывание врага на заранее занятых рубежах», — приводит его слова RT.

Также Безсонов уточнил, что на Славянском направлении, где движение фронта с севера на юг, наблюдается хорошая активность, и добавил, что противник понёс серьёзные потери под Ямполем и вынужден был отступить, а в районе Красного Лимана ведутся активные бои.

«Одновременно с этим фронт движется со стороны Изюма на север, в районе н. п. Долгенькое. Если эти движения продолжатся в северном направлении, то Славянск будет в полукольце. После прорыва Ямполя и зачистки Красного Лимана войска, скорее всего, двинутся в н. п. Николаевка. По рельефу этот посёлок находится на возвышенности по отношению к Славянску», — отметил первый замминистра информации ДНР.

Кроме того, он напомнил, что в 2014 году войскам ДНР пришлось выходить из Славянска именно после потери Николаевки, так как сам город находится в низменности и его очень сложно оборонять.

«Южный фронт ДНР проходит в районе Угледара, Великой Новосёлки и Гуляйполя Запорожской области. Здесь особых продвижений нет, но одновременно с перемалыванием противника мы накапливаем силы на нескольких участках фронта для рывка на север», — добавил Безсонов.

Помимо того, он указал, что на Донецком направлении, являющемся центральным, войска ДНР продолжают давить противника на ранее прорванном участке фронта между Горловкой и Ясиноватой и при этом обходят обороняющуюся в Авдеевке группировку ВСУ по левому флангу. Одновременно с этим удалось прорвать оборонительные рубежи противника в районе самой Авдеевки и продолжаются бои в населённом пункте Марьинка.

«Одновременно с движением наших войск и танков по противнику активно работают наша артиллерия и авиация. Украинская армия несёт колоссальные потери, которые украинским властям скрывать всё сложнее. При том что ВСУ в обороне, а союзные войска РФ и ЛДНР наступают, потери ВСУ в разы превышают наши. Да, отчасти благодаря работе авиации и современных крылатых ракет», — пояснил первый замминистра информации ДНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что находившийся на военном аэродроме в районе Одессы ангар с вооружением и боеприпасами, которые поступили киевскому режиму от США и из Европы, был уничтожен ударом российских высокоточных ракет «Оникс».