Москва, 1 мая, 2022, 11:55 — ИА Регнум. Находившийся на военном аэродроме в районе Одессы ангар с вооружением и боеприпасами, которые поступили киевскому режиму от США и из Европы, был уничтожен ударом российских высокоточных ракетам «Оникс». Об этом 1 мая рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Минобороны.рф Игорь Конашенков

«Высокоточными ракетами «Оникс» в районе Одессы на военном аэродроме уничтожен ангар с поступившим из США и европейских стран вооружением и боеприпасами», — сказал он.

Кроме того, Конашенков добавил, что также в результате этого удара была разрушена взлетно-посадочная полоса указанного аэродрома.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что с территорий металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе, где заблокированы остатки украинских националистов, вышло две группы гражданских лиц.