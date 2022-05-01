Тверь, 1 мая, 2022, 11:41 — ИА Регнум. Мотопробег в поддержку специальной военной операции Вооруженных Сил РФ на Украине состоялся 30 апреля в Твери, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области.

Пресс-служба правительства Тверской области Мотопробег в Твери

В акции приняли участие около 700 человек, это представители молодежных, патриотических организаций, объединения «Ночные волки».

Начался мотопробег с возложения цветов к Обелиску Победы. Затем колонна мотоциклистов под флагами России и Тверской области проследовала по улицам Софьи Перовской, Советская, Вагжанова и Орджоникидзе до парка «Россия — Моя история» на набережной реки Лазури.

Завершился мотопробег митингом и церемонией возложения цветов на Смоленском захоронении.

Отметим, что муниципалитеты Тверской области также присоединились к музыкально-патриотическому марафону «ZаРоссию». Его участниками уже стали Вышневолоцкий и Сандовский округа, Лихославльский, Калязинский и Кесовогорский районы Верхневолжья, город Кимры, ЗАТО Солнечный, Молоковский, Удомельский и Осташковский округа, 1 мая к нему присоединятся Андреаполь, Бежецк, Бологое, Западная Двина и другие муниципалитеты.