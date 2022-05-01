Воронеж, 1 мая, 2022, 11:00 — ИА Регнум. Пробный пуск фонтанов состоялся в парке «Орлёнок» в Воронеже 1 мая, сообщили управлении экологии администрации города.

Управление экологии администрации Воронежа Фонтан в «Орлёнке»

«В парке «Орленок» успешно состоялся пробный пуск фонтана. Он будет работать с 10 до 22 часов ежедневно, кроме понедельника. Исключение — праздничные дни», — сообщается в телеграм-канале управления.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 мая в Воронеже открывается сезон фонтанов.