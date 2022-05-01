Ростов-на-Дону, , 10:12 — REGNUM Сотни казаков перешли на усиленный вариант несения службы в Ростовской области. Об участии казаков в охране общественного порядка и государственной границы шла речь на встрече донского губернатора Василия Голубева с атаманами казачьих обществ Всевеликого войска Донского.

Пограничники Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Сотни казаков несут на территории области службу в усиленном режиме, совместно с правоохранительными органами уделяя повышенное внимание вопросам безопасности. Сотрудниками полиции совместно с казаками-дружинниками взяты под охрану почти 70 пунктов временного размещения беженцев. Казаки также задействованы в круглосуточной охране объектов социальной инфраструктуры. Представители казачества помогают погранслужбе патрулировать приграничные территории», — отметил глава региона.

Кроме того, более 500 донских казаков-волонтёров в постоянном режиме организуют сбор и доставку гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса и с Украины.

ИА REGNUM сообщало, что в целях охраны приграничных районов Ростовской области созданы дополнительные отряды полиции и военных. Меры были усилены вместе с началом специальной военной операции России на Украине.