Киев, 1 мая, 2022, 10:04 — ИА Регнум. Украинская мобильная связь и интернет отключены в освобожденных регионах юга Украины, включая часть Запорожской области. Об этом 1 мая сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

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«Мобильная связь везде пропала, включая Мелитополь и Бердянск. В ближайшее время мобильная связь будет восстановлена в российском формате», — отметил он в интервью РИА Новости.

Ранее Украина отключила Херсонскую область от мобильной связи и интернета.