Киев, , 09:38 — REGNUM Около 280 человек эвакуированы за минувшие сутки из Мариуполя в село Безыменное в ДНР. Об этом 1 мая сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

Следите за развитием событий в трансляции: ««Наступление продолжается»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

«За минувшие сутки, с 8:00 30 апреля до 08:00 1 мая, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 277 человек, включая 35 детей», — отмечается в сообщении.

Всего с 5 марта в Безыменное эвакуированы 26 тыс. 213 человек.