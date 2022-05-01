Москва, 1 мая, 2022, 09:28 — ИА Регнум. Награды российским военнослужащим, которые проявили мужество и героизм в ходе специальной военной операции Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины, вручил 1 мая начальник штаба Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Михаил Теплинский. Об этом 1 мая сообщает Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная спецоперация на Украине

Отмечается, что в числе врученных начальником штаба ЦВО военным ВС РФ наград — медали Жукова, «За боевые отличия» и «За воинскую доблесть».

«Вы добросовестно выполняете свои обязанности. Также добросовестно необходимо и продолжить. Спасибо вам за службу», — сказал в ходне церемонии награждения Теплинский.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что освобожденные в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины села Киселевка и Широкая Балка в Херсонской области подверглись обстрелу со сторону украинских неонацистов.