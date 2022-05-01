Хельсинки, , 08:45 — REGNUM К прекращению поставок в Финляндию в мае российского природного газа готовятся финские правительство и компании. Об этом 30 апреля сообщила газета Helsingin Sanomat.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации издания, власти Финляндии в лице государственной компании Gasum должны определиться с тем, будут ли они оплачивать природный газ из России в рублях.

При этом 26 апреля российская сторона прекратила поставки газа Польше и Болгарии из-за отказа этих стран оплачивать их в рублях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Германии считают, что ЕС может ужесточить антироссийские санкции, а связанная с этим экономическая неопределённость — ещё больше ухудшить положение европейской валюты.