Москва, 1 мая, 2022, 08:37 — ИА Регнум. Освобожденные в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины села Киселевка и Широкая Балка в Херсонской области подверглись обстрелу со сторону украинских неонацистов. Об этом 1 мая сообщает Минобороны России.

Дарья Драй ИА REGNUM Дом после артобстрела

«Подразделения вооруженных сил Украины подвергли обстрелу освобожденные населенные пункты Киселевка и Широкая Балка Херсонской области», — говорится в сообщении.

Кроме этого, указывается, что киевские боевики вели обстрел исключительно гражданских объектов, включая школу и детский сад в Киселевке, а также целенаправленно обстреляли кладбище на окраине Широкой Балки, где в это время находились мирные жители.

Помимо этого, уточняется, что в результате обстрела неонацистов есть пострадавшие и погибшие среди мирных жителей, здания школы, детского сада, а также частные дома получили повреждения.

«Из-за последствий обстрела со стороны ВСУ жители этих поселков частично лишены электроснабжения», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ВСУ обстреляли Ясиноватую в ДНР из реактивных систем залпового огня «Град».