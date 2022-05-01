Пекин, , 07:21 — REGNUM Китайские регуляторы при участии китайских и иностранных банков обсуждают различные способы защиты зарубежных активов страны от санкций США. Возможным поводом может стать вторжение Китая на Тайвань, известила газета Financial Times, информируя об одном из таких совещаний, состоявшемся ещё 22 апреля.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Помимо прочего на нем обсудили санкции, введенные ранее Вашингтоном и его союзниками против России за проведение специальной военной операции на Украине.

В связи возможностью заморозки США и их союзниками долларовых активов Банка России, Пекин опасается введения подобных мер и против КНР «в случае регионального военного конфликта или другого кризиса».

«Беспокойство Пекина обосновано, поскольку у КНР «очень мало альтернатив, а последствия финансовых санкций США катастрофичны», — считает управляющий директор Orient Capital Research Эндрю Коллиер.

Напомним, о том, что в интересах Пекина на долгосрочную перспективу — сломать американскую гегемонию и построить действительно взаимосвязанный и взаимозависимый мир с Россией в качестве своего близкого партнёра, отмечал ранее обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, комментируя высказывания председателя КНР Си Цзиньпина.

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