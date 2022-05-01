Каракас, 1 мая, 2022, 07:18 — ИА Регнум. Информацию о якобы нарушении армией Венесуэлы границы с Колумбией опроверг МИД Боливарианской Республики. Соответствующее заявление было распространено 1 мая пресс-службой внешнеполитического ведомства Венесуэлы.

Rαge Колумбия и Венесуэла

«Венесуэла категорически отвергает вчерашнее заявление МИД Колумбии, в котором сообщается о якобы нарушении воздушных и наземных границ страны со стороны Боливарианских национальных вооруженных сил», — сказано в заявлении МИД Венесуэлы.

Уточняется, что военнослужащие Боливарианской Республики проводили операцию по пресечению наркотрафика на территории венесуэльского штата Сулия, не пересекая при этом границы с Колумбией.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что МИД Колумбии обвинил Венесуэлу в нарушении своего воздушного пространства и в высадке военнослужащих якобы на территории муниципалитета Тибу департамента Норте-де-Сантандер в Колумбии.