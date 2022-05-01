Нью-Мексико, США, 1 мая, 2022, 05:59 — ИА Регнум. Дымом от лесного пожара начало накрывать город Лас-Вегас в американском штате Нью-Мексико. Об этом 1 мая сообщает агентство The Associated Press.

Лесной пожар

Лесные пожары продолжаются в штате Нью-Мексико с 6 апреля и охватили более 40 тыс гектаров леса. С огнём ведут борьбу тысячи пожарных, но локализовать пламя до сих пор не удалось. С охваченных пожаром лесистых гор Сангре-де-Кристо огонь постепенно подбирается к населённым пунктам, одним из которых стал городок Лас-Вегас, тёзка знаменитой на весь мир столицы игорного бизнеса, расположенной в штате Невада. Дым от пожара уже достиг окраин города.

Лас-Вегас и другие населённые пункты в долине Мора, которая находится в 60 км от города Санта-Фе, власти объявили готовность к эвакуации для населения. Пожару присвоен повышенный уровень сложности, ситуация усугубляется сильным ветром, который способствует распространению пламени. Отмечается, что огнём уже уничтожены сотни жилых домов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что крупнейший в США лесной пожар, бушующий в штате Нью-Мексико не удаётся взять под контроль.