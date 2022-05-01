Аренсбург, , 04:51 — REGNUM Совсем не по плану пошло выступление главы МИД ФРГ Анналены Бербок 30 апреля на севере Германии, в Аренсбурге. Как сообщает издание Zeit со ссылкой на полицию, после высказывания по поводу поставки Украине тяжёлого вооружения, около 150 протестующих попытались сорвать выступление министра. Включив вой сирены, люди выкрикивали слова: «подстрекательница войны» и «лгунья».

Выступление главы МИД ФРГ Бербок на севере Германии Цитата из видео

Последующее мероприятие с участием Бербок решили отменить по соображениям безопасности.

Напомним, о том, что Германия готова отправить на Украину любое доступное вооружение, со ссылкой на главу МИД ФРГ известили в Reuters.

Также министр сообщила о готовности обсудить отправку современной тяжёлой техники немецкого производства, уточнив, что правительство изучает вопрос её использования и технического обслуживания на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине апреля Анналена Бербок заявила, что поставки оружия на Украину не делают Германию воюющей страной. Также она не исключила возможной эскалации военных действий на Украине и начале ядерной войны.

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