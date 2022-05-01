Анкара, 1 мая, 2022, 04:50 — ИА Регнум. Звёзды российского шоу-бизнеса, уехавшие за рубеж после начала спецоперации по денацификации Украины, собираются выступать летом на курортах Турции. Об этом 30 апреля сообщило издание Starhit.

Скриншот YouTube Вера Брежнева и Константин Меладзе

Туристические компании в Турции уже стали распространять афиши с анонсами концертов российских артистов. По предварительным данным, на курортах Турции готовятся выступить Вера Брежнева, Ани Лорак и Валерий Меладзе. Отмечается, что хиты звёзд сможет услышать самая разнообразная публика, в том числе и российские туристы.

Уроженка Украины Брежнева лишилась заработка в России после череды громких негативных высказываний о спецоперации на Украине, Меладзе придерживается такой же позиции. Украинская певица Ани Лорак уехала в Турцию, предварительно отменив свои концерты в России.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что певица Вера Брежнева избавилась от статуса украинской певицы, так как у неё нет ни одной песни на этом языке и она не принимала участия ни в одной «Песне года» на Украине.