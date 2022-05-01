Москва, 1 мая, 2022, 04:34 — ИА Регнум. Праздником всех трудящихся считают 1 мая 15% жителей России, тогда как 33% опрошенных видят в нём просто дополнительный выходной. Таковы итоги исследования HeadHunter.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Праздник Первомая в Ставрополе

1 мая — это День весны и труда, ответили 47% респондентов. Такой ответ выбрали 50% женщин против 38% мужчин.

Для каждого третьего 1 мая — лишь дополнительный выходной. Среди маркетологов так ответили 50%, среди IT-специалистов — 49%, среди высшего менеджмента - 42%, сообщает РИА Новости.

Для 15% респондентов Первомай — праздник всех трудящихся. Чаще всего так отвечали строители (25%), производственные специалисты (23%) и рабочий персонал (22%).

Опрос проходил с 12 по 27 апреля и охватил 3854 российских соискателей.

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