Берлин, , 04:08 — REGNUM В условиях отказа от российского газа, Евросоюзу уже в мае нужно начать ограничивать поставки этого топлива на все металлургические, химические или цементные заводы. В таком случае к 1 августа хранилища удасться заполнить хотя бы на 63 процента, сообщает немецкий журнал Der Spiegel со ссылкой на учёных Исследовательского центра Юлиха.

Российский газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

По словам профессора центра Йохена Линсена, заполнение газовых хранилищ в соответствии с запланированными объемами вместе с серьезным сокращением поставок из России возможно только при условии значительных ограничений для промышленности и электростанций.

При этом, газовые электростанции должны будут остановить работу практически на весь июль. Для 80-процентного заполнения хранилищ к 1 ноября придется вновь ограничить газовое снабжение промышленности в течение октября.

Ученые пришли к выводу, что отказ «голубого топлива» невозможно компенсировать ни дополнительными поставками трубопроводного газа из Норвегии, Алжира или Азербайджана, ни дальнейшим увеличением импорта сжиженного природного газа (СПГ).

Сделанное на этом фоне заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что Европа готова к приостановке поставок российского газа в случае отказа платить в рублях, являются «слишком красивыми, чтобы быть правдой», пишет издание.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен назвала заявление компании «Газпром» о прекращении поставок газа в страны Евросоюза «неприемлемой» попыткой шантажа.

То, что Германия не будет платить за российский газ в рублях, отметил на днях министр финансов ФРГ Кристиан Линднер. Напомним, по итогам марта инфляция в Германии выросла с 2,5% до рекордных 7,3%. Произошло это, в первую очередь, из-за роста цен на ГСМ и газ на фоне обсуждений об энергетическом эмбарго.

Читайте также: Глава Еврокомиссии обвинила Россию в попытке газового шантажа