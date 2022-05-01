Амстердам, , 03:59 — REGNUM Работники порта Амстердама не намерены разгружать судно Sunny Liger с российской нефтью, бросившее якорь примерно в 40 км от берега. Об этом сообщает 30 апреля Нидерландская телерадиовещательная корпорация.

Российский танкер Mil.ru

Портовые работники заявили об отказе обслуживать танкер после беседы с профсоюзом. Мэр города Фемке Халсема заявила, что поддерживает работников порта и считает разгрузку танкера нежелательной.

Вместе с тем, как заявили власти Нидерландов, юридических оснований для запрета обслуживать судно нет. Танкер Sunny Liger, вышедший из Приморска, ходит под флагом Маршалловых Островов. Под европейские санкции против России он не попадает.

Ранее принимать танкер отказались водном из шведских портов, а также в порту Роттердама.

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