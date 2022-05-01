Москва, 1 мая, 2022, 03:20 — ИА Регнум. Антироссийские санкции подтолкнули европейскую валюту к краху. О том, что данный процесс уже заметен, сообщил агентству «Прайм» директор Департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артем Тузов.

Евро

По его словам, свидетельством того, что евро стабильно слабеет к рублю, является то, что спрос на эту валюту значительно снизился, а предложение от экспортеров остается стабильно высоким.

В глобальном плане крах евро, по мнению эксперта, возможен только при распаде еврозоны.

«Когда рост инфляции в ЕС заставит страны вернуться к национальным валютам», — пояснил Артем Тузов.

По его словам, валюта евро обеспечена в основном экономиками Германии и Франции. Именно они не дадут выходить из валютной зоны евро странам, страдающим от от высоких ставок.

Напомним, ранее о том, что евро становится всё более неустойчивой валютой, заявил бывший главный экономист Deutsche Bank Томас Майер. По его мнению, в Евросоюзе будет длительная инфляция, способная уничтожить евро.

С таким прогнозом согласна также руководитель аналитического отдела в консалтиноговой компании «КоролёвИнвест», к. э. н. Мария Давыдова. Тем гражданам, которые хранят сбережения в корзине валют, она посоветовала убрать оттуда евро.

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