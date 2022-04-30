Тольятти, Самарская область, 1 мая, 2022, 02:54 — ИА Регнум. Альтернативные комплектующие начал использовать АвтоВАЗ при сборке автомобилей, сообщает издание «За рулём».

Valera N. Trubin Lada Granta на конвейере АвтоВАЗа

Отмечается, что с 25 по 28 апреля было собрано 1200 товарных автомобилей Lada Granta, при этом в дневную смену при сборке впервые применяли фары головного света от нового поставщика из Казахстана. Эта информация носит предварительный характер.

Нынешняя головная оптика Granta — результат рестайлинга 2018 года. Её поставляла компания из Узбекистана, применяющая оборудование и технологии из Индии и ФРГ.

Издание отмечает также, что до 10 мая в производстве объявлена пауза. Сборку возобновят 11 мая, если ситуация с комплектующими будет благоприятной.

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