Самара, , 12:32 — REGNUM Вопросы загрузки и ритмичной работы АвтоВАЗа решаются в ежедневном режиме в Самарской области. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Азаров на встрече с руководителями отраслевых профсоюзов.

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Он напомнил, что вопросы крупнейшего коллектива региона АвтоВАЗа находятся в центре внимания: его санкции коснулись в первую очередь.

Глава области подчеркнул, что уже выработаны механизмы, которые представят в ближайшее время.

«Все решения подготовлены, и рассчитываю, что в ближайшее время они будут реализованы, безусловно, в интересах трудового коллектива. И никак иначе. Еще раз хочу сказать: все, что зависит от меня, я точно делаю», — приводит пресс-служба слова Азарова.

Глава региона поздравил коллективы региона с предстоящим Первомаем.

«Это праздник трудового человека, человека, который создает все, что нас окружает, благодаря которому наш регион развивается. Развивается стабильно и преодолевает любые сложности. Когда-то говорили, что здесь, в Куйбышевской области, тыл был фронтом. И сегодня мы самый надежный тыл для нашей страны», — сообщил он.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что предприятие АвтоВАЗ в Тольятти намерено перейти с 6 июня на четырехдневный режим работы до конца лета.