Вашингтон, , 02:21 — REGNUM Европейским странам не хватает альтернатив, чтобы заменить поставки российского природного газа перед новым холодным сезоном без серьёзных экономических проблем. Об этом говорится в статье, опубликованной 30 апреля в электронной версии газеты The Washington Post.

Газопровод Gazprom.ru

По мнению авторов статьи, почти любой сценарий означает, что следующие 18 месяцев будут «мучительным временем» для Европы. Последствия высоких цен отразятся на всём мире, правительства будут стараться обеспечить энергией предприятия и электростанции, и теплом — дома.

«В ближайшей перспективе не существует достаточного количества альтернатив, чтобы избежать серьёзных экономических потерь предстоящей зимой, если Россия прекратит поставки [природного газа]», — указано в публикации.

Так, Германия названа «особенно неподготовленной» к отказу от российского газа. Отмечается, что эта страна сократила с более чем 50% до 35% долю российского газа в импорте, но выйти на нулевой уровень в ближайшее время она не сможет.

По мнению вице-канцлера и министра по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберта Хабека, без газа из России страну ждёт рецессия.

Италия, добавляет издание, рассчитывает отказаться от энергоносителей из РФ только к весне 2024 года. Сейчас Рим старается договориться с некоторыми странами Африки.

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