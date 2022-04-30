Кулеба предложил Китаю стать для Украины гарантом безопасности
Пекин, 1 мая, 2022, 01:56 — ИА Регнум. Украина видит Китай среди стран — гарантов безопасности. Об этом украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил в интервью агентству «Синьхуа».
По его словам, в настоящее время Киев изучает возможность получения гарантий безопасности от постоянных членов Совбеза ООН, включая Китай, а также от других крупных держав. На Украине уважают Китай и доверяют ему.
«Мы предлагаем Китаю стать одним из гарантов безопасности Украины, это знак нашего уважения и доверия к КНР», — сказал Кулеба.
Он поблагодарил китайскую сторону за уже предоставленную гуманитарную помощь и за готовность продолжать поставки.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кулеба призвал власти Индии перестать занимать нейтральную позицию по Украине.
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