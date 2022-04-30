Москва, 30 апреля, 2022, 23:24 — ИА Регнум. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин обратился в стихах к американской актрисе Анджелине Джоли. Он прокомментировал в личном телеграм-канале поездку Джоли в украинский город Львов.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Рогозин

По словам Рогозина, Джоли его разочаровала. Он опубликовал стихотворение, в котором приглашает актрису посетить Донбасс — «здесь водка, пиво, квас».

«Красотку не обидит суровый наш солдат. В кино тебя он видел, и видеть снова рад», — написал Рогозин.