Москва, 30 апреля, 2022, 22:09 — ИА Регнум. Украина ежедневно поставляет Румынии продовольствие, получая в обмен оружие. Об этом 30 апреля сообщили в Министерстве обороны РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны России

Как рассказал на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, украинскими властями на ежедневной основе организован массовый вывоз автомобильным и железнодорожным транспортом, а также баржами из порта Измаил по Дунаю зерна, кукурузы, масличных культур и сельскохозяйственных животных в Румынию. Всего вывезено, по имеющимся данным, примерно 20 тонн.

«Обратным маршрутом в обмен на указанную сельскохозяйственную продукцию на Украину завозят иностранное оружие и боеприпасы», — сказал Мизинцев.

Генерал отметил, что Киев вывозит продовольствие, несмотря на то, что его не хватает собственному населению, а также украинским аграриям для проведения посевной кампании.